Albstadt "Wer will, darf ruhig ausflippen"

Sistos Interpretation des Klassikers stand dem Original tatsächlich in nichts nach, sondern er überzeugte mit großem Stimmvolumen und Charme. Als beeindruckend erwies sich die perfekte Harmonie der verschiedenen Instrumente: Von dunklen Posaunenklängen bis hin zu Trompeten- und Saxofonmelodien reichte das Spektrum der eingespielten Big-Band-Formation.

Ein musikalischer Ausflug in den Elektro-Pop in Form von mehreren Stücken der Pariser Band "Electro Deluxe" führte das begeisterte Publikum tief in einen klangvollen Sog aus dumpfen, mitreißenden Klängen. Insbesondere die kraftvolle Interpretation des Stücks "Let’s go to Work" bildete einen gelungenen Kontrast zu den Jazz- und Popmelodien.

Uli Kieckbusch zeigt vollen Körpereinsatz

Weitaus expressivere Dimensionen schlug der Balinger Komponist und Musiker Uli Kieckbusch an, der das Publikum mit einer außergewöhnlichen Darbietung des Stücks "Smack Dab in the Middle" in seinen Bann zog. Mit vollem Körpereinsatz trug er zur beachtlichen Bandbreite des kurzweiligen Konzertes bei. Zudem überzeugten die Solisten Clara Vetter am Piano, Carsten Stamm an der Trompete, Oli Wendt und Lukas Pfeil am Saxophon sowie Samuel Restle an der Posaune.

Lothar Landenberger, der charmant durch das Konzert führte, machte zudem keinen aus Hehl aus der großen Zuneigung der Musiker zum Publikum. Ein Angebot der Elbphilharmonie würde man natürlich nicht abschlagen, doch noch lieber spiele man im Thalia-Theater, wie Landenberger unter Beifall augenzwinkernd verriet. Spätestens die Zugabe "Let’s go to Work" ließ erahnen, dass das musikalische Gesamtkunstwerk den Funken überspringen ließ: Ausgelassen wippte das Publikum im Takt mit den Elektro-Klängen und ließ seiner Begeisterung bei einem lang anhaltenden Applaus freien Lauf.