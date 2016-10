Albstadt Wer Stress sagt, hat ihn schon

Albstadt-Ebingen. Wie geht man mit Stress um – oder ihm aus dem Weg? Die Ratschläge, welche die versammelten Heilpraktiker gaben, waren überaus vielfältig. Götz Knosp verwies in seinem Vortrag "Verlust der Vitalität" auf eine "Spiegel"-Studie, der zufolge der langsamer altert, der weniger isst: Der Hungerstress mobilisiere den Körper, repariere Zellen und produziere "gute Enzyme". Im Übrigen rät Knosp, "den Stress einfach Stress sein lassen". Noch weiter geht ein Ratschlag, der ebenfalls zu hören war: Man möge das "Unwort" doch aus dem Wortschatz streichen, denn schon wer es ausspreche, habe Stress.

Diana Weinmann empfahl, die Nutzung von Medien "herunterzufahren" und auf Biolebensmittel umzusteigen, Axel Müller empfahl Sport und diverse Entspannungsmethoden – und außerdem, sich von seinen Mitmenschen nicht über Gebühr vereinnahmen zu lassen.

Sarah Seebacher verwies darauf, dass die Faszien, das kollagene Bindegewebenetzwerk im Körper, das als Schutzhülle, fungiere, die Organe am richtigen Ort halte und auch das Schmerzempfinden beeinflusse, bei zu viel Stress ihre Elastizität einbüßten. Wenn die Faszien verklebten, blieben Probleme nicht aus; beispielsweise seien chronischen Rückenschmerzen nicht selten auf Faszienverfilzungen zurückzuführen. Was dagegen helfe? Spezielle Übungen und Massagen schaffen laut Seebacher Abhilfe. Homöopathin Ute Kindermann empfiehlt Stressgeplagte Ignatia – für stille und introvertierte Menschen komme dagegen Kochsalz in Betracht.