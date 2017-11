Albstadt Wer ist hier eigentlich der Verrückte?

Albstadt-Tailfingen. Der medienbekannte Psychiater Viktor Larenz, verkörpert durch Thomas Gumpert, hat sich vier Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden seiner zwölfjährigen Tochter Josy auf eine einsame, sturmumtoste Insel zurückgezogen, um über eine Interviewanfrage nachzudenken. Dabei holt ihn immer wieder die Erinnerung ein: In einer traumartigen Filmsequenz, die auf die Kulisse projiziert wird, tanzt Josie (Maxi Rumpf) zu den Klängen von "Somewhere Over the Rainbow". Larenz vergräbt sein Gesicht in den Händen und ruft den Namen seiner Tochter.

Wenn er nicht von derartigen Erinnerungen heimgesucht wird, telefoniert er – mit der Mailbox seiner Frau, die im Ausland weilt und offenbar nicht zu erreichen ist, und mit Privatdetektiv Kai (Peter Groeger), der Larenz mehrfach anruft und einen Rechercheauftrag nach dem anderen in Empfang nimmt. Larenz hat nämlich inzwischen unerwarteten Besuch bekommen: Anna Spiegel (Esther Esche), eine Autorin von Kinderbüchern mit seltsam grausamen, nicht unbedingt kindgerechten Plots, bittet ihn um therapeutische Hilfe. Sie behauptet, das sie schizophren sei und von Visionen geplagt werde, in denen sie ein spurlos verschwundenes Mädchen sehe. Larenz erkennt natürlich seine Josy wieder.

Was jetzt weiter geschieht, ist etwas undurchsichtig – der Handlungsfaden verwandelt sich mehr und mehr in einen dicken Knoten. Immer wieder meldet sich Kai mit neuen Erkenntnissen, außerdem erscheint ein weiterer Informant mit Namen Patrick Halberstaedt, der den Doktor in einer exotischen Dialektvariante eindringlichst vor Anna Spiegel warnt und ihm sogar mitten in der Nacht eine Waffe vorbeibringt. Seltsame Gerüchte über die Patientin machen die Runde, der Hund des Psychiaters ist plötzlich verschwunden, und die Nachrichten des Detektivs werfen mehr Fragen auf, als sie klären. In Annas Halluzinationen offenbart das verschwundene Mädchen, dass im Wohnhaus der Familie Larenz "das Böse" hause, das Bad des Ferienhauses trieft auf einmal von Blut, und Larenz steigert sich immer mehr in ein Geschehen hinein, das längst unkontrollierbar geworden ist. Eine Wendung folgt der anderen, nichts ist so, wie es zu sein scheint, und was seinerzeit aus Josy wurde, bleibt bis zum Schluss ein Rätsel. Wie heißt es nicht schon bei Brecht? Der Vorhang zu und alle Fragen offen.