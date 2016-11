Albstadt Wenn nur der Premierminister nichts davon erfährt

"Wenn nur der Premierminister nichts davon erfährt!" Richard Willey (Silvio Hildebrandt), seines Zeichens britischer Staatsminister, ist böse in der Bredouille, sein Spiel mit dem Feuer ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Der – selbstredend verheiratete – Spitzenpolitiker hat sich in der Suite 648 des noblen Westminster Hotels eingemietet, um sich ausgerechnet mit einer Sekretärin der Opposition (Katharina Zapatka) zu vergnügen – und macht eine grausame Entdeckung: eine Leiche, erschlagen vom Fenster der Nobelsuite. Jetzt soll George Pidgen (Sebastian Freigang), sein Sekretär, retten, was zu retten ist.

Doch misslicherweise gerät die Beseitigung völlig außer Kontrolle – der Reihe nach tauchen ein eifersüchtiger Ehemann (Wolfram von Stauffenberg), ein geldgieriger Butler (Gert Melzer), der penible Hotelmanager (Kai-Peter Gläser), die liebestolle Krankenschwester Gladys (Sandra Steinbach) und natürlich die betrogene Ehefrau des Ministers (Gundula Piepenbring) auf der Bildfläche auf. Und dann ersteht die Leiche auch noch von den Toten auf.

Für eine spielfreudige Truppe, die Spaß am Chargieren hat, ist so ein Plot natürlich ein gefundenes Fressen. Mit einer komödiantischen Meisterleistung verfrachtete das Berliner Kriminaltheater besagte Suite 648 direkt ins Thalia-Theater. Hier stimmte alles: das Bühnenbild, vor allem aber die Leistungen der Schauspieler, zumal die von Silvio Hildebrandt, der den manipulativen, selbstgerechten Politiker, der sich als der Kapitän des sinkenden Schiffs geriert und in jeder Situation die passende Lüge parat hat, perfekt mimte. "Es soll nicht recht sein, sondern nur zweckmäßig", lautet sein zynisches Credo. Indes verfehlen die Winkelzüge, mit denen er sich buchstäblich "aus der Affäre zu ziehen" versucht, die erhoffte Wirkung, und so erlebt man, wie Hildebrandt ein ums andere Mal mit aufgerissenen Augen zum Taschentuch greift und sich den Angstschweiß von der Stirn wischt. Brillant war aber auch Sebastian Freigang in der Rolle des gutmütigen Sekretärs George Pigden mit der schrillen, panischen Stimme.