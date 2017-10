Albstadt Wenn nicht jetzt, wann dann?

Anlass zur Hoffnung, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, gibt die respektable Leistung, die die Albstädter zuletzt beim 1:1 in Essingen abriefen. "Wenn du bei einer so spielstarken Mannschaft wie Essingen antrittst, dann musst du mit einem Punkt zufrieden sein. Unsere Leistung war gut. In den ersten 25 Minuten haben wir noch nicht so richtig ins Spiel gefunden. Aber hauptsächlich in der zweiten Halbzeit hatten wir uns das Unentschieden verdient. Wir waren nach der Pause gut 20 Minuten lang die überlegene Mannschaft. Danach hatten wir natürlich auch noch das eine oder andere Quäntchen Glück", räumt FC-Trainer Alexander Eberhart ein, der damit den von Torwart Mario Aller stark parierten Elfmeter anspricht, der den Blau-Weißen den Punkt fast noch zu Nichte gemacht hätte. "Aber ich denke, wenn du gegen Essingen nicht wenigstens in der einen oder anderen Situation das Glück auf deiner Seite hast, dann verlierst du. Insgesamt werden in Essingen nur wenige Mannschaften punkten", ist sich der 07-Coach sicher.

Morgen steht den Albstädtern das nächste Heimspiel an. Noch immer haben die Blau-Weißen im Albstadion keinen Sieg bejubeln können. Ob sich das ändert, bleibt abzuwarten. Schlechte Karten für einen Dreier hat die Eberhart-Truppe aber sicherlich nicht. Denn mit Ehingen-Süd empfangen die Blau-Weißen einen Gegner, bei dem derzeit ziemlich viel Sand im Getriebe zu sein scheint. Zu Saisonbeginn herrschte bei dem Aufsteiger noch Euphorie. Nachdem der SSV zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Verbandsliga-Ticket gelöst hatte, erarbeiteten sich die Ehinger aus den ersten vier Partien sieben Punkte – für einen Aufsteiger eine richtig starke Ausbeute. Danach ging es allerdings abwärts für den Liga-Neuling. Mittlerweile blickt Ehingen auf sage und schreibe sechs Niederlagen in Folge zurück. Und dennoch – den Aufsteiger zu unterschätzen wäre fatal. Nach der langen Durststrecke sind die SSV-Kicker sicherlich hochmotiviert und sinnen darauf, die Negativserie endlich zu beenden. Ohnehin haben die sich auf dem Relegationsplatz befindenden Albstädter nur drei Punkte mehr als der Tabellenvorletzte verbucht.

Auf eine spannende Begegnung dürfen sich die Fußballbegeisterten in Albstadt also jetzt schon freuen. Personell sind die Blau-Weißen gut aufgestellt. Zwar ist der Einsatz von Armin Hotz aufgrund seiner Platzwunde aus dem Spiel gegen Essingen noch fraglich, dafür kann Rico Vettermann die Kickstiefel aber wieder schnüren. Zudem ist Abdussamed Akbaba von seiner Geschäftsreise zurückgekehrt.