Albstadt Wenn Menschen alle Register ziehen

Albstadt-Ebingen. Mit der Orgel allein hat die dreitätige Veranstaltung ab dem morgigen Freitag in der Martinskirche Ebingen nichts zu tun, obwohl sie so heißt: "organ@school2017" – Erfinder Steffen Markt Schwarz übersetzt es mit "Orgel macht Schule" – soll Menschen aller Altersgruppen, Schichten und Bildungshintergründe zusammenbringen. Dir Orgel ist dabei nur Mittel zum Zweck: als Tür- und als Systeme-Öffner.

Immer noch zu abstrakt? Dann eben konkret: Unter dem Motto "Wissen in Resonanz" präsentieren Schüler am Freitag, 7. Juli, ab 18 Uhr Projekte, die sie über einen längeren Zeitraum an der Schlossbergrealschule und dem Gymnasium Ebingen sowie an der Realschule Meßstetten erarbeitet haben. Die einen, Schüler von Ute Leins, nehmen sich Luther vor und übersetzen das, was ihn bewegt hat, in die heutige Zeit, die anderen arbeiten mit verschiedenen Darstellungsformen und lesen unter anderem aus einem Original von Luthers "Tischreden" aus dem Jahr 1576, was "sehr humoristisch" zu werden verspreche, wie Musiklehrer Christoph John verrät.

Ausgehend von der Übersetzung der Bibel beschäftigen sich die Kursstufen-Schüler von Stefanie Doldinger damit, dass jede Form der Kommunikation schon "Übersetzung" sei, während die Zehnklässler eine Wandzeitung gestaltet haben, auf der sie Bibelübersetzungen gegenüberstellen und deren Unterschiede herausarbeiten.