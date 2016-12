Albstadt Wenn Familie Bieber Herrn Biber interpretiert

Albstadt-Ebingen (wgh). Wundervoll auf die Adventszeit eingestimmt haben die Schwestern Vera Bieber an den Blockflöten und Patrizia Bieber an der Barockvioline und am Cembalo mit ihrem Vater Albrecht Bieber am Cembalo die Besucher der Adventsmatinee, zu welcher der Konzertchor Eintracht Ebingen ins City-Haus eingeladen hatte: mit erlesenen Werken der Barockzeit.