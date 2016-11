Albstadt Wenn das Herz unter Stress steht

Albstadt-Ebingen. Wie man sich vor "stillen Killern" für Herz- und Gefäßsystem – Blutdruck, Diabetes, hohes Cholesterin – schützt, darüber informieren Herzspezialisten am Donnerstag, 17. November, im Zollernalb-Klinikum Albstadt. Häufig werden diese Risikofaktoren unterschätzt und können unerkannt und unbehandelt zu einer Gefahr für das Herz- und Gefäßsysteme bis hin zu Herzinfarkt, Schlaganfall oder plötzlichem Herztod werden. 20 Millionen Erwachsene in Deutschland leiden unter Bluthochdruck – davon rund vier Millionen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Etwa sieben Millionen Menschen leiden an Diabetes mellitus und zu hohen Blutfetten.