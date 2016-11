Albstadt Wenn Computer das Denken lernen

Albstadt-Tailfingen. Als Entdeckungsreise zwischen ehrfürchtigem Staunen und erschrockenem Schaudern entpuppte sich der dritte Kaminabend der Firma "Meet Now!" in der Technologiewerkstatt, als Dirk Heitmann von IBM über mitdenkende Computersysteme referierte.

Das Szenario: Eine Person steigt ins Auto, hört ein "Hallo" und die Frage "Fahren wir zur Arbeit?", antwortet mit "Ja", und während der fahrbare Untersatz die schnellste Route heraussucht und losfährt, erklärt das Auto noch, dass es bald zur Wartung möchte, um die Steuerkette auszutauschen. Auf die Frage "Was ist denn das?" antwortet es mit einer verständlichen Erklärung und legt dar, was passieren kann, wenn man sich gegen den Besuch in der Werkstatt entscheidet. Das Auto checkt den Terminkalender, vereinbart einen Termin für die Wartung und reserviert einen Leihwagen. Heitmann geht davon aus, "dass jeder von uns während seines Lebens ein solches Auto fahren wird". De facto werde bereits daran gearbeitet.

Ein anderes Szenario: Bei der Ankunft im Betrieb stellt ein Mitarbeiter fest, dass eine Maschine nicht funktioniert. Er schickt ein Handy-Foto an ein Computersystem, das direkt antwortet: Das Problem besteht in einem verschmutzten Schwenkarm. Natürlich erklärt es, was jetzt zu tun ist, um das Problem zu beheben.