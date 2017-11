Albstadt Weltreise mit neuem Kapitän

Albstadt-Ebingen. Begonnen haben traditionsgemäß die jüngsten Musiker der "Youngsters" und der Bläser AG unter der Leitung von Christine Mücke. Sie überzeugten mit ihrem "Rock For Daddy" das Publikum in der Festhalle. Beim "German Waltz", der im Deutschen als "O du lieber Augustin" bekannt ist, begannen verschiedene Gruppen versetzt zu spielen – zunächst das Schlagzeug mit Ferdinand Hirt, darauf bauten Posaunen, Flöten und Saxofone auf.

Das Jugendorchester unter der Leitung von Joseph Mumm brachte mit Michael Browns "Jungle Book Highlights" mit Ausschnitten aus dem bekannten Musical Stimmung in den Saal. Gemäß dem Motto "Probier’s mal mit Gemütlichkeit" ließen sich die Jugendlichen nicht aus der Ruhe bringen. Sie seien zwar ein kleines Orchester, spielten aber mit ganzem Herzen, erklärte Mumm.

Nach "Take It Easy" von André Waignein und der Titelmelodie des Kultfilms "Fluch der Karibik" füllte sich die Bühne mit allen Instrumentalisten des Abends: 84 Kinder, Jugendliche und Erwachsene zwischen acht und 85 Jahren stimmten gemeinsam Jacques Offenbachs "Cancan" an und begeisterten einmal mehr das Publikum.