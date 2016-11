Albstadt Weiter neugierig und wissenshungrig

Albstadt/Sigmaringen. Unter den 637 Absolventen des Studienjahres 2015/2016 haben 471 ihr Bachelorstudium mit einer Durchschnittsnote von 2,1 und 166 ihr Masterstudium mit einer Durchschnittsnote von 1,7 an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen beendet.

Einen großen Teil des offiziellen Programms nahmen die zahlreichen Preisverleihungen ein. Franz-Josef Schnell, Finanzdezernent im Landkreis Sigmaringen, zeichnete im Namen der Fürst-Carl-Stiftung die neun besten Absolventen der Sigmaringer Studiengänge aus. Karl Wolf, Dezernent am Landratsamt Zollernalbkreis, vergab für die Philipp-Matthäus-Hahn-Stiftung Preise an die 16 besten Albstädter Absolventen. Derk Rembold, Professor an der Fakultät Informatik, zeichnete einen Absolventen mit dem Preis des Verbands der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik aus. Peter Köpf, Mitglied des Vorstands der Wissenschaftswerkstatt Friedrichshafen, ehrte zwei VDI-Förderpreisträger.

Einen Sonderpreis der International Society of Pharmaceutical Engineers vergab Christa Schröder, Professorin an der Fakultät Life Sciences, an acht Studierende. Den DAAD-Preis für hervorragende Leistungen ausländischer Studierender überreichte Rektorin Ingeborg Mühldorfer an eine Studentin aus Russland.