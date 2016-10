Albstadt Weisheit ist mehr als nur Klugheit

Albstadt-Ebingen. Acht Ecken hat der Kirchenraum der Thomaskirche, und so überreichte Dekan Beatus Widmann der neuen Pfarrerin eine große Acht aus Styropor: Diese Zahl, erklärte er, stehe für Vollkommenheit und Glück, für den Neuanfang ebenso wie für Vollendung. Wobei auch der Zweifel zum Christenleben gehöre – bekanntlich sei der Jünger Thomas ein solcher Zweifler gewesen und habe erst an die Auferstehung des Herrn glauben wollen, nachdem er seine Finger in dessen Wunde gelegt hatte: "Zweifler haben es schwer." Umso wichtiger sei es, dass die neue Seelsorgerin die Menschen auf ihren Wegen im und zum Glauben begleite – auch wenn sie durch den Zweifel hindurchführten.

Weisheit wünschte Marlies Haist der Ruhestandspfarrer Ulrich Lauterbach, ihr Investiturzeuge und langjähriger Wegbegleiter. Schon König Salomon habe sich weder ein langes Leben noch Reichtum gewünscht, sondern eben Weisheit, die wohlgemerkt nicht dasselbe sei wie Klugheit: "Mit Klugheit allein kommt man nicht weiter, man muss auch Rückgrat haben." Der Verweis auf Salomon kam nicht ganz von ungefähr – wie Lauterbach verriet, fühlt sich Marlies Haist der Stadt Jerusalem sehr verbunden. Die 54-Jährige kommt aus Freudenstadt, war elf Jahre lang auf der Münsinger Alb tätig und hatte davor in Rangendingen auf einer "unsteten Pfarrstelle" ausgeholfen. Den Zollernalbkreis kennt sie also schon.

Der feierlichen Einsetzung der neuen Pfarrerin folgte deren Predigt, auf die die Gemeindeglieder natürlich gespannt waren. Vom Wort "Investitur", auf Deutsch "Einkleidung" schlug sie einen Bogen zum Predigttext aus dem paulinischen Epheserbrief, in dem es auch um Kleidung ging, und zur textilen Vergangenheit Albstadts und der Ebinger Oststadt. Nicht jeder, den Gott in ein neues Lebensgewand stecke, finde dieses automatisch bequem, aber um Bequemlichkeit gehe es auch nicht in erster Linie. Ein neues Gewand bedeute auch Freiheit, die freilich in der Gemeinschaft gelebt werden müsse: "Wir brauchen einander."