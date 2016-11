Das Vereinsheim des Turnvereins Truchtelfingen hat sich rechtzeitig vor dem Laternenfest in eine Weihnachtsbäckerei verwandelt. Als die Kinder eintrudelten, zogen sie die Schürzen an, und dann fiel auch schon der Startschuss zum Backen, Ausrollen, Ausstechen, Bestreichen, Verzieren, Backen, "lecker!" Fast 40 fleißige Bäcker haben neben verschiedenen Arten von Ausstechern auch Spekulatiusbärchen und Schokorentiere gebacken. Zur Mittagszeit gab es eine kleine Stärkung für die Kinder, sodass danach die Wellhölzer nochmals kräftig in Schwung kamen. Nach getaner Arbeit wurde der Tag mit einer kleinen Nascherei abgerundet. Foto: Jetter