Albstadt Wege in die Zukunft

Von 9.30 bis 15 Uhr können sich Studierende, Hochschulabsolventen und arbeitssuchende Akademiker am Hochschulstandort Sigmaringen über berufliche Möglichkeiten und Wege schlau machen. Am Stand der WFG erhalten die Besucher Informationen über konkrete Angebote zu Arbeitsplätzen, Abschlussarbeiten und Praktika von verschiedenen Firmen aus dem Landkreis.

Unternehmen aus dem Zollernalbkreis können sich kostenlos am WFG-Stand präsentieren. Dafür melden sich interessierte Unternehmen bis spätestens Donnerstag, 20. Oktober, bei der WFG-Geschäftsführerin Silke Schwenk unter der Telefonnummer 07433/92 13 92 oder per E-Mail an silke.schwenk@zol lernalbkreis.de an.