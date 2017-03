Albstadt Was tun bei Kopfkino?

Wer kennt sie nicht, diese Dauerberieselung von störenden Gedanken und Überzeugungen? Betroffene sind so in das interne Dauerfeuer von Kritik und Abwertung verwickelt, dass sie sich nicht mehr auf ihre wirklichen Wünsche und Bedürfnisse konzentrieren. Ihr Körpersystem kann nicht zwischen Vorstellung und Wirklichkeit unterscheiden, Stresshormone werden freigesetzt und die Muskulatur angespannt, um auf das, was kommt, vorbereitet zu sein. Diese Gedanken blockieren.

Doch wie kann man sich davon befreien, Aussagen und Sprachmuster erkennen und Abstand dazu nehmen, lernen, die eigene Aufmerksamkeit zu steuern und präsent zu sein? Physiotherapeutin Isolde Rist zeigt einfache Übungen für den Alltag und Strategien für die täglichen Herausforderungen im privaten und beruflichen Bereich. Sie hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in ihrer eigenen Praxis, auch mit Osteopathie, körperorientiertem Coaching und NLP. Der Eintritt ist frei.