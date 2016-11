Albstadt Was so alles im Bauaushub steckt

Was sind Deklarationsanalysen? Der Bodenaushub, der bei Kanal- und Straßenbauarbeiten anfällt, muss, um ordnungsgemäß entsorgt werden zu können, klassifiziert und abfallrechtlich deklariert werden – die wichtigste Unterscheidung ist naturgemäß die zwischen belastetem und unbelastetem Material. Da die Entsorgung des Aushubs zum Leistungsumfang eines Bauauftrags gehört, müssen die Firmen bereits bei der Ausschreibung wissen, was auf sie zukommt. Und das bedeutet: Der Baugrund muss bereits vor der Ausschreibung untersucht werden. Dies geschieht mittels "Rammkernsondierung": In den Baugrund wird ein Rohr mit 50 Millimetern Durchmesser eingeführt respektive gerammt; sein Inhalt wird anschließend chemisch analysiert und bewertet.

Wenn sich erweist, dass das Material belastet ist, muss es separat gelagert werden, und es werden weitere Proben genommen und untersucht.