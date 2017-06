Albstadt Was mit Textilien heute möglich ist

Albstadt-Tailfingen. Ulla Gohl-Völker zeigt dort Technische Textilien und ihre Verwundung in ausgewählten Bereichen. In den vergangenen Jahrzehnten durchlebte die deutsche Textilindustrie einen anhaltenden Strukturwandel. In der Folge konzentrierten sich die Unternehmen stärker auf technisch anspruchsvolle Textilien und innovative Produkte. Sie haben sich zu einem neuen Wachstumsmarkt mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten abseits der öffentlichen Wahrnehmung entwickelt. Der Vortrag gewährt einen Einblick in ausgewählte Anwendungsbereiche der Agrartextilien, Bautextilien und Geotextilien, mit deren Hilfe heute die Umwelt gestaltet werden kann. Der Eintritt kostet vier Euro.