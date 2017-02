Albstadt Was Menschen heute glauben sollen

Albstadt-Laufen. Das Augsburger Bekenntnis und seine Bedeutung für die heutige Zeit sind am Sonntag, 12. Februar, Thema im fünften Gottesdienst der Winterpredigreihe in der evangelischen Kirchengemeinde Laufen, Lautlingen und Margrethausen. Es geht um die historischen Voraussetzungen, unter denen im 16. Jahrhundert das Augsburger Bekenntnis entstand – und um die provokative Frage, ob es heute noch eines solchen Bekenntnisses bedarf – "es glaubt doch eh jeder, was er will!"