Albstadt Was kommt nach dem Brutkasten?

Albstadt-Tailfingen. Über 15 Gründerbüros verfügt die Technologiewerkstatt, "Brutkästen für Garagenfirmen", wie Spitzbarth sie nennt – und mit der Vollbelegung stellt sich zwangsläufig die Frage nach dem "Danach". Mit ein bis drei, maximal fünf Jahren wird die Verweildauer eines vielversprechenden Gründerprojekts in der Technologiewerkstatt veranschlagt; schon aus Platzgründen werden diejenigen, die gut gestartet sind, irgendwann den Absprung wagen und sich neue, größere Räume suchen. Für Albstadt ist es dann wichtig, solche Räume samt Infrastruktur anbieten zu können, denn natürlich will man die aufstrebenden jungen Unternehmer und ihr Wissen halten und die aufwendige Geburtshilfe nicht etwa für Tübingen, Stuttgart oder gar Berlin geleistet haben. Ein Fußballverein kann zumindest versuchen, für sein großes Talent eine Ablösesumme auszuhandeln – aber für Gründerfirmen gibt es die nicht.

Indes kann Albstadt jungen talentierten Informatikern etwas bieten, wonach sie im IT-Dorado an der Spree eine Weile suchen müssten: potenzielle Auftraggeber in nächster Nähe, mittelständische Unternehmen, die sich mit der Herausforderung "Indus-trie 4.0" konfrontiert sehen, also der Aufgabe, in ihrer Produktion künstliche Intelligenz zu implementieren. Die Albstädter Maschinenbauer sind auf die jungen Informatiker vom Platz an der Bauernscheuer ebenso angewiesen wie diese auf Aufträge.

Es gibt allerdings ein Problem: Man gehört im Regelfall verschiedenen Generationen an, spricht nicht die gleiche Sprache und denkt nicht in denselben Begriffen. Es bedarf also eines Heiratsvermittlers, und im Rathaus Albstadt überlegt man, wie man diese Vermittlung leisten könnte – auf Zufallsbekanntschaften mag die Stadt nicht setzen.