Albstadt Was ist tabu für den Rotstift?

Fast noch drängender sind die Probleme mit der baulichen Infrastruktur. Der Kirchengemeinderat hat im vergangen Jahr beschlossen, sich am "Projekt Integrierte Beratung" der Landeskirche zu beteiligen und die Dienste eines Beratertrios in Anspruch zu nehmen. Zu diesem gehört auch ein Architekt, und der hat im Sommer 2016 den gesamten Immobilienbestand der Kirchengemeinde untersucht und den Sanierungsbedarf ermittelt.

Das Resultat war vorhersehbar, aber dennoch ernüchternd: Mit Ausnahme der bereits sanierten Pauluskirche haben es alle größeren Gebäude bitter nötig. Bei der Erlöserkirche, ihrer Pfarrwohnung und dem Gemeindesaal beläuft sich der Sanierungsbedarf auf über 1,3 Millionen Euro, beim 1938 erbauten Gemeindehaus Moltkestraße gar auf 1,85 Millionen und im Falle des Gemeindezentrums Stiegel auf 602 500 Euro.

Daneben nehmen sich die 116 500 Euro für eine Sanierung der Peterskirche harmlos aus, aber der Schein trügt: Das Problem der Feuchtigkeit hat Architekt Sebastian Läpple ausgespart – wollte man das fehlende Fundament und die nötige Dränage auch noch finanzieren, fielen noch mindestens weitere 300 000 Euro an. Doch auch ohne diese Summe übersteigt der Gesamtbedarf 4,6 Millionen Euro.

Und diese übersteigen wiederum die Möglichkeiten der Gemeinde: Bereits im Dezember hat der Kirchengemeinderat beschlossen, den Bestand zu reduzieren. Aber wo? Das will das Gremium nicht einfach dekretieren, und deshalb holt er jetzt die Gemeinde ins Boot: Alle evangelischen Tailfinger, aber auch die Vertreter benachbarter Kirchengemeinde, der Tailfinger Katholiken und Methodisten sowie der Vereine sind eingeladen, sich am Samstag im Gemeindesaal Stiegel über die Situation zu informieren und dann, in Gruppen aufgeteilt, zu diskutieren: über Chancen und Risiken des Gemeindelebens von morgen, über Stärken und Schwächen der Tailfinger Kirchengemeinde, über Einsparmöglichkeiten und Tabuzonen für den Rotstift.

Auf der Grundlage des Meinungsbilds will der Kirchengemeinderat dann Strategien für eine Verschlankung der Infrastruktur entwickeln und diese bei einer Gemeindeversammlung am 9. März 2018 vorstellen. Im Sommer soll der Beschluss folgen.