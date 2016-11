Albstadt Was Hartz IV für Kinder bedeutet

Undine Zimmer ist freie Journalistin und in Berlin und Reutlingen zu Hause. Das Leben eines Hartz-IV-Kindes kennt sie aus eigener Erfahrung – sie erzählt von ihren Eltern, die als "nicht integrierbar in den Arbeitsmarkt" gelten, von mitleidigen Lehrern, verständnislosen Sachbearbeitern, der Furcht, bloßgestellt zu werden, dem Gefühl, nicht dazuzugehören – und von Erfahrungen, die sie eben nicht machen konnte: Familienurlaub, Klassenausflug, Musikunterricht, der spontane Abstecher zur Eisdiele. Ihr Fazit: Das Ziel der Chancengleichheit ist in Deutschland noch lange nicht erreicht. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.