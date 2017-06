Albstadt Was die Mimik verrät

Zu erkennen, wie sich das Gegenüber fühlt und damit angemessen umzugehen, ist eine der wichtigsten Fähigkeiten für den Aufbau einer guten Beziehung und für den Erfolg eines Gesprächs. Diese Fähigkeit weiter auszubauen, steht im Mittelpunkt des Abends. Die Mimik eignet sich wie kein anderer Bereich dazu, denn sie kann das volle Spektrum der Emotionen abbilden – sie ist die Bühne der Gefühle. Gleichzeitig ist sie der am besten beforschte Bereich der Körpersprache.

Studien zeigen, dass sich eine Emotion, auch wenn sie unterdrückt wird oder unterbewusst abläuft, fast immer in der Mimik zeigt, etwa in Form von Mikro-Mimik. Der Vortrag gibt den Teilnehmern einen spannenden und gleichsam unterhaltsamen Einblick in die Welt der Mimik und Mikroexpressionen.

Zwei Paar Stiefel: soziales Lächeln und echte Freude