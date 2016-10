Albstadt Warum nicht eine Technologiefabrik gründen?

Drinnen beeindruckte die Genossen das moderne Gebäude und die dort gelebte Philosophie. Innovationsmanager Daniel Spitzbarth, Kopf der Technologiewerkstatt, informierte die SPD-Räte über die dort geleistete Arbeit: Immer mehr Schulen in Albstadt seien bereit, bei der technologischen Bildung mit den regionalen Partnerunternehmen und der Technologiewerkstatt zusammenzuarbeiten.

Spitzbarth und sein Team wöllten Schülern jedoch nicht nur technische Inhalte und theoretisches Wissen nahe bringen, sondern die jungen Menschen für die praktische Umsetzung ihrer Ideen begeistern. So werden sich neben den bisherigen Partnern, dem Naturwissenschaftlich Technologischen Stützpunkt Albstadt, der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, dem Progymnasium Tailfingen und der Lammerberg Realschule, in diesem Schuljahr mit der Schlossberg Realschule und der Hohenbergschule zwei weitere Schulen dem Kooperationsprojekt für technologische Bildung anschließen.

"Schüler sollen Berührungsängste vor Naturwissenschaften abbauen und Spaß an Technik finden", formulierte Spitzbarth seine Vorstellungen. Im Idealfall würden die heutigen Schüler in ein paar Jahren als Fachkräfte in einem der regionalen Partnerunternehmen einsteigen, ein Studium an der hiesigen Hochschule beginnen oder vielleicht sogar selbst ein Unternehmen in der Technologiewerkstatt gründen. Es sei eine der großen Stärken der Technologiewerkstatt, jungen Menschen durch Bildung und die Schaffung beruflicher Möglichkeiten spannende Chancen in der Region zu bieten, stimmte Stadträtin Lara Herter zu.