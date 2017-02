Albstadt Warnung vor Betrugsmasche am Telefon

Albstadt (key). Bei einem Online-Spiel habe er eine Flugreise im Wert von 796 Euro gewonnen, plus 500 Euro Taschengeld: Mit dieser vermeintlich freudigen Nachricht hat eine Anruferin am Donnerstagvormittag einen Leser unserer Zeitung überrascht – und nach seinen Kontodaten gefragt. Der Grund: Sie wolle ihm die 500 Euro überweisen. Dem Angerufenen schwante schnell, dass es der Dame nicht darum ging, Geld loszuwerden – im Gegenteil. Er forderte sie auf, ihm zunächst die Reiseunterlagen zuzusenden – erst dann werde er seine Kontonummer preisgeben. Dass die Anruferin sofort auflegte, bestätigte ihn in seinem Verdacht, es mit einer Betrügerin zu tun zu haben.