Albstadt Warmes Wasser tut nicht in jedem Fall gut

Albstadt. Die Arbeitsgemeinschaft Albstadt der Rheuma-Liga hat bei einer Klausurtagung in der Acura-Klinik mit 34 Teilnehmern, darunter Gruppenleitern und Therapeuten, verschiedene Probleme angesprochen und disktiert. So berichtete Walter Happle, der die Warmwassergymnastik in Obernheim leitet, dass nicht selten Teilnehmer an Rheuma und Herzbeschwerden litten – er halte das für eher bedenklich. Das Wasser der Warmwassergymnastik habe eine Termperatur von 32 Grad – sei es damit nicht für Patienten mit Herzbeschwerden ungeeignet.