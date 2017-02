Albstadt Warme Stimme fehlt

Albstadt (ptl). Jacques Offenbach, Johann Strauß, Carl Michael Ziehrer, Franz Lehar, Johannes Brahms, Karel Komzak, Paul Lincke, Julius Fucik – was haben diese Herren gemeinsam? Alle haben sie in der zweiten Hälfte des 19. und der ersten des 20. Jahrhunderts nicht nur, aber auch gehobene Unterhaltungsmusik komponiert – also jene Musik, der sich das Salonorchester Albstadt verschrieben hat.