Albstadt Wanderbibliotheken in Schulen unterwegs

Diese bunte Mischung haben die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei für die erste Albstädter Wanderbibliothek zusammengestellt. Es ist ein neues Leseförder-Projekt, das die Stadtbücherei für Kinder im Grundschulalter entwickelt hat. Mit den Wanderbibliotheken will man nicht nur die Lust am Lesen wecken, sondern auch Medienkompetenz vermitteln. Da die Kinder heute immer mehr Zeit in der Schule verbringen, ist es wichtig, ihnen vor Ort ein attraktives Medienangebot zur Verfügung zu stellen, betonen die Organisatoren des Projekts.

Insgesamt 120 aktuelle Titel zählen die beiden Buchbestände, die die Stadtbücherei für die Wanderbibliotheken angeschafft hat. Die Groz-Beckert-Stiftung hat das Projekt finanziell unterstützt.

Nun sind die beiden Wanderbibliotheken bereits unterwegs: In der Ebinger Schalksburgschule und in der Pfeffinger Eyachquell-Grundschule sind die Kinder mit Lesestoff gut versorgt. Noch bis zu den Osterferien dürfen sie die Bücher behalten. "Ob sie diese mit nach Hause nehmen oder in der Schule lesen, entscheiden die Schulen selbst", erklärt Cordula Stepper von der Stadtbücherei. Im März gehen die Wanderbibliotheken dann wieder auf die Reise – und sorgen auch in anderen Schulen für jede Menge Lesespaß.