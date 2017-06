Albstadt "Waldbrand" war gar keiner

Albstadt-Onstmettingen. Eines vorneweg: Die Person, die am Samstagabend – offenbar von weitem – die hohen Flammen am Raichberg gesehen und die Feuerwehr alarmiert hatte, hat richtig gehandelt. Das betonen Feuerwehrleute immer wieder: "Lieber rücken wir einmal unnötig aus als einmal zu spät", ist dann stets zu hören.

Stadtbrandmeister Michael Adam hatte das nach einem ähnlichen Fall vor Jahren in Ebingen ausdrücklich klar gestellt. Damals hatte sich ein Grillfeuer im Fenster eines Gasthauses gespiegelt und ein besorgter Nachbar die Feuerwehr gerufen.

So ähnlich war es auch am Samstagabend. Allerdings handelte es sich nicht um ein häusliches Grillfeuer, sondern um das Sonnwendfeuer, das der Fußballclub Onstmettingen seit Jahren veranstaltet. Die Werbung dafür läuft meist von Mund zu Mund, von Smartphone zu Smartphone, und so war im Schwarzwälder Boten keine Ankündigung zu lesen. Warum? Der FCO wolle ein friedliches Vereinsfest mit Gästen feiern, ohne Menschen anzulocken, die solche Ereignisse für Trinkgelage und Randale missbrauchten, stellt Ehrenvorsitzender Siegfried Schott klar, der selbst mitgefeiert hat. 250 bis 300 Gäste, so schätzt er, seien auf dem Parkplatz Stocken unterhalb des Nägelehauses gewesen – ein schönes Fest, wie immer.