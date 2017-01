Albstadt Wahrhaft schlagkräftige Truppe

Albstadt-Margrethausen.Die 26 Aktiven der Feuerwehrabteilung Margrethausen haben vergangenes Jahr elf Einsätze zu bewältigen gehabt. Besonders stolz ist die Abteilung auf die sechs Kinder und Jugendlichen im Nachwuchsbereich. Abteilungskommandant Christoph Gerstenecker zeigte sich bei der Hauptversammlung zufrieden mit "dem sehr guten Leistungsstand und den absolvierten Lehrgängen". Immerhin könne die Mannschaft jeweils drei Zug- und Gruppenführer aufweisen. Lediglich mehr Atemschutzgeräteträger wünscht sich der Kommandant. Zu den elf Einsätzen habe das Team durchschnittlich gerade mal knapp mehr als sechs Minuten Ausrückzeit benötigt. In Steinheim an der Murr legten drei Feuerwehrkameraden die Prüfung zum Leistungsabzeichen ab. "Bei den 21 Übungsdiensten wirkten die Aktiven tatkräftig und zahlenmäßig gut mit, was sich positiv im Ernstfall auswirkt", resümierte Gerstenecker.