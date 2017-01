Albstadt-Tailfingen. "Was ist Reformation?" lautet der Titel eines Vortrags von Volker Henning Drecoll, Ephorus des evangelischen Stifts in Tübingen und Professor für Kirchengeschichte, am Dienstag, 9. Februar, um 19.30 Uhr im Foyer der Zollernalbhalle. Veranstalter sind die evangelischen Kirchengemeinden Truchtelfingen, Tailfingen, Onstmettingen, Pfeffingen und Burgfelden sowie die katholische Seelsorgeeinheit Talgang Albstadt.