Albstadt Vorsicht am Sonntag an den Traufgängen

Albstadt. Vorsicht an den Traufgängen ist am Sonntag, 25. Juni, während der 13. Albstädter Country-Touren-Fahrt geboten, teilt die Stadt mit. Denn die Strecken – vier an der Zahl in verschiedenen Schwierigkeitsstufen – überschneiden sich teilweise mit den Traufgängen "Felsenmeersteig", "Wiesenrunde" und "Hossinger Leiter". Die Stadt bittet Wanderer daher um erhöhte Vorsicht an den gekennzeichneten Übergängen.