Albstadt Vorfeiern muss sein

In ihrer Freizeit sammelt Brigitte Leibfritz Puppen, verbringt Zeit mit ihren Enkeln und unterstützt ihren Mann Fritz in seiner Eigenschaft als Künstler. Auch sie selbst interessiert sich für Kunst –­ besonders gerne mag sie Werke von Pablo Picasso. "Mit welcher Kraft der gemalt hat", schwärmt sie. Entgegen der landläufigen Meinung vertritt sie die Ansicht, dass Picassos Kunst in Wahrheit nicht abstrakt sei. Es stimme zwar, er habe abstrahiert – der Bezug zu sehr gegenständlichen Dingen sei aber immer geblieben.

Über den schrecklichen Anschlag in Berlin, der seinen Schatten in diesem Jahr auch auf die Adventszeit wirft, denkt sie: "Wir dürfen uns davon nicht von unseren Überzeugungen abbringen lassen. Wir müssen weiterhin lebensnah unsere Glaubensinhalte weitergeben und auch den Dialog mit anderen Religionen nicht abreißen lassen, denn nur mehr Wissen voneinander bringt uns weiter." In der Praxis pflege ihre Gemeinde nach wie vor die ökumenische Zusammenarbeit und halte auch Kontakt mit der DITIB-Moschee. Dadurch werde auch konkret vor Ort Verständnis füreinander und Ausgleich untereinander möglich.