Albstadt Vorfahrt für Lebensraum

Zwar ist das Haus äußerlich heruntergekommen. Die Substanz aber, so ist zu erfahren, soll gut sein. Trotzdem: Eine Sanierung würde wohl eine hohe sechsstellige bis siebenstellige Summe verschlingen – Geld, das die Stadt als Eigentümerin des Hauses nicht investieren will.

Sind die Kosten der einzige Grund? Kaum. Immer mehr Platz brauchen Autos in den Innenstädten. Weil sie immer größer werden und keiner mehr ein Stück laufen will zu den Geschäften und Lokalen in der City. Zürich – so war es diese Woche in einer Fernsehdokumentation zu sehen – geht den umgekehrten Weg: Mit allen erdenklichen Maßnahmen wird dort die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel gefördert und der Bürger dazu animiert, aufs Fahrrad oder eben seine eigenen Füße umzusteigen. Große Parkplätze in der Innenstadt sind auf diese Weise weggefallen und haben sich in Plätze für Menschen verwandelt – mit entsprechender Aufenthaltsqualität.

In Ebingen sind in den vergangenen Jahren zwar Parkhäuser weggefallen, weil sie marode waren und abgerissen werden mussten. Doch die Stadt hat bereits gehandelt, großzügige Parkflächen rund um die Schmiechastraße geschaffen, mit der Tiefgarage am Bürgerturmplatz die vielleicht komfortabelste ihrer Art in der gesamten Region gebaut und das Parkhaus am Bahnhof, das von einer guten Auslastung meilenweit entfernt war, heller, freundlicher und weit besser befahrbar gemacht.