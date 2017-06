Albstadt Vorerst nur auf Probe

Albstadt-Onstmettingen. Am südlichen Ortsausgang von Onstmettingen steht seit der vergangenen Woche eine provisorische Querungshilfe für Fußgänger. Straßenverkehrsbehörde und Stadtplanungsamt haben sie auf Anregung des Ortschaftsrats aufstellen lassen; dieser kommt, wie Ortsvorsteher Siegfried Schott bei der Mitgliederversammlung der Onstmettinger Bank in seinem Grußwort darlegte, mit seiner Initiative den Wünschen vor allem älterer Bürger und der Eltern von Schülern nach, die in dieser Gegend wohnen und Schwierigkeiten haben, die Landesstraße 360 sicher zu überqueren.