Albstadt "Vorbildlich und innovativ"

Die "Traufganghütte Brunnental" in Albstadt-Laufen hat den "Sonderpreis für ein besonders innovatives Konzept" im Wettbewerb "Vorbildliches Dorfgasthaus" erhalten – wenngleich sie nicht mitten im Dorf, sondern an einem Wanderweg zwischen Laufen und Lautlingen liegt.

Dank ihrer innovativen Konzeption habe die Familie Hailfinger ein Gasthaus aus den 1960-er Jahren "wiederbelebt", heißt es in der Begründung für den Preis, der in Oberwachingen überreicht worden ist. Grundstein war ein Umbau, in dem Tradition und Moderne "ein schönes Gesamtbild ergeben, gepaart mit einer abwechslungsreichen Küche in Verbindung mit Mundart- und sonstigen kulturellen Veranstaltungen sowie Live-Musik und Themenabenden, die den Menschen aus der Region und den vorbeikommenden Wanderern eine heimatliche Idylle bieten". Entgegengenommen hat den Preis Inhaber Tobias Hailfinger, den seine Lebensgefährtin sowie seine Eltern Anke und Wilhelm begleiteten. Weitere Preisträger sind das Gasthaus "Neuhaus" in Uttenweiler–Oberwachingen, das Gasthaus "Rössle" in Rangendingen und das Gasthaus "Hirsch" in Tübingen–Kilchberg.

Einen Sonderpreis für ein besonders nachhaltiges Konzept erhielten das Gasthaus "Adler" in Vogt und das Gasthaus "Adler" in Ratshausen aus den Händen von Regierungspräsident Klaus Tappeser. Damit würdigt die Jury die Bereitschaft, "konsequent möglichst ausschließlich sorgfältig ausgesuchte, frische und hochwertige Produkte aus der Region zu verwenden, was wiederum der regionalen Landwirtschaft zu Gute kommt".