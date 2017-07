Albstadt Vor dem Feiern wird gekickt

Den Auftakt bildet am Freitagabend ab 17 Uhr ein A-Juniorenturnier, bei dem die SGM Pfeffingen, die SGM Rosenfeld, die SGM Burladingen und der FC Killertal ihre Teilnahme zugesagt haben. Der Gastgeber wird mit zwei Mannschaften an den Start gehen. Der Samstagvormittag startet mit den Turnieren der C- und D-Junioren ab 11 Uhr, bei denen sich der FV Rot-Weiß Ebingen mit jeweils fünf weiteren Mannschaften misst.

Am Nachmittag findet das Elfmeter-Schießen mit 40 gemeldeten Teams, davon einigen Frauen- und Jugendmannschaften statt. Den Siegern winken Geldpreise, und es geht auch um den alljährlich ausgespielten Wanderpokal. Im Festzelt treten ab 20 Uhr Jan Reiser und Band auf, die den Abend musikalisch begleiten werden. Neben Coversongs werden auch eigene Songs zu hören sein.

Der Sonntag beginnt mit einem E-Juniorenturnier, für das der FC Onstmettingen, der SSC Tübingen, die SGM Erzingen, der TSV Frommern sowie der SSV Reutlingen gemeldet haben. Ebingen wird mit drei Mannschaften vertreten sein und versuchen, es den anderen Mannschaften schwer zu machen.