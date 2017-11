Albstadt Vor 40 Jahren zog die Langleik um

Albstadt-Lautlingen. Solange er berufstätig war, hatte Martin Friedrich Jehle, Ebinger Musenfreund und Musikalienhändler, die musikalischen Nachlässe seines Vaters und Großvaters und die alten Instrumente, die sie und er selbst gesammelt hatten, in seinem Musikhaus verwahrt – sie bildeten die Urzelle der Musikhistorischen Sammlung Jehle, die er 1948 erstmals der Öffentlichkeit vorstellte. 1964 machte er sie für jedermann zugänglich, und zwar im obersten Stock des Ebinger Rathauses. 1970 verkaufte Jehle seine Sammlung an die Stadt Ebingen; als dauerhaften Ausstellungsort zogen die Stadtväter die spätere Städtische Galerie in Betracht.

Es kam anders. Walther Groz, Ebingens Alt-Oberbürgermeister und Ehrenbürger, schenkte seine kostbare Grafik- und Gemäldesammlung der soeben erst entstandenen Stadt Albstadt, freilich unter der Voraussetzung, dass diese geeignete Ausstellungsräume zur Verfügung stellte. Groz hatte an eben jenes Haus an der Ecke von Museumsstraße und Kirchengraben gedacht, das eigentlich die Sammlung Jehle aufnehmen sollte. Der Umbau war bereits angelaufen; jetzt bedurfte es einer geeigneten Alternative. Gefunden wurde sie in Lautlingen – es war ein glücklicher Zufall, dass die Stadt erst kurz zuvor das dortige Schloss von der Familie von Stauffenberg erworben hatte. Baubürgermeister Norbert Czernoch bejahte die Frage, ob die Räume dort für museale Zwecke geeignet seien; allerdings war klar: Ohne Umbau ging es nicht, und der wollte finanziert sein.

Aber wie? Jetzt spielte ein weiterer glücklicher Umstand der Stadt in die Karten. Oberbürgermeister Hans Pfarr war – eine Folge seiner früheren Tätigkeit als Justiziar der staatlichen Hochbauverwaltung Baden-Württemberg – ehrenamtlicher Vorsitzender des Meisterprüfungsausschusses der Stuckateure in den Handwerkskammerbezirken Stuttgart, Reutlingen und Ulm. Er hatte in dieser Funktion schon viele historische Räume für praktische Meisterprüfungen ausgewählt, unter anderem im Schloss Hohenheim, wovon die öffentliche Hand ebenso profitierte wie die Jungmeister, die der Nachwelt auf diese Weise bleibende Werte überlassen konnten. Was Hohenheim recht war, das, so Pfarrs Kalkül, konnte Lautlingen billig sein – buchstäblich, und die handwerkliche Qualität war bei Meisterprüfungen garantiert.