Albstadt Von Wissenschaft und Heimatkunde

Weiter geht es am 17. November mit dem Thema "Der Zollernalbkreis" – folgerichtig gibt es die DVD "ZAK – Der Film" zu gewinnen. "Das war der November", heißt es am 24. – wie immer geht es am letzten Donnerstag des Monats um die Nachrichtenlage der vergangenen vier Wochen. Frei nach dem Motto: "Lebst du noch? Und wenn ja: Vor oder hinter dem Mond?" Zu gewinnen gibt es einen Abend mit dem Biersommelier am 25. November. Die Fragen stellt Kabarettist Boris Retzlaff, dessen Rätsel ebenso Kultstatus haben wie seine launigen Auflösungen.