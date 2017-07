Albstadt Von Sicherheit und Flüchtlingen

Im Rahmen des politischen Lernens kommen immer wieder Vertreter des Landtags Baden-Württemberg in die Schulen. Als eine Anfrage an die Hohenbergschule gerichtet wurde, sagte Rektor Ertekin Avcilar sofort zu. Denn solch ein Besuch sei nicht nur für die Schüler ein einmaliges Erlebnis, sondern auch eine Möglichkeit, Landespolitik ins Schulleben zu integrieren. Wilfried Klenk kam in die beiden zehnten Klassen, die sich im laufenden Schuljahr immer wieder mit politischen Inhalten auseinander gesetzt hatten.

Nach der Schulzeit selbst Rettungssanitäter

Der Abgeordnete stellte zunächst seinen persönlichen Werdegang vor und führte aus, dass er schon während seiner Schulzeit Interesse an politischen Themen hatte und sich zuerst als Klassensprecher, dann als Schülersprecher engagierte. Nach der Schulzeit absolvierte er eine Ausbildung zum Rettungssanitäter.