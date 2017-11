Albstadt Von Refugien und ihrer Bedeutung

Albstadt-Ebingen. "Refugium" lautet der Titel der nächsten Ausstellung in der Produzentengalerie "Alte Kanzlei", die am Sonntag, 19. November, um 11 Uhr in der Johann-Philipp-Palm-Straße 9 beginnt. Ebenfalls geöffnet ist sie am Sonntag, 26. November, von 13 bis 17 Uhr. Für Menschen, Tiere und Pflanzen seien Zufluchtsorte, sogenannte Refugien, schon immer wichtig gewesen, heißt es in der Ankündigung. Refugien, in denen man noch frei sei, seien in der modernen Gesellschaft mit zunehmend digitaler Vermessung sehr wichtig. Die Werke, in denen dieses Thema sehr unterschiedlich interpretiert wird, haben die Künstler mit verschiedenen Techniken geschaffen. Darunter sind auch Installationen.