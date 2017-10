Albstadt Von Pilgern, Dieben und Eseln

Albstadt-Ebingen. Elegisch, dann etwas beschwingter stimmt das Akkordeon auf den Abend ein. Dann begrüßt Revital Herzog, die in Israel geboren wurde, die persische und irakische Wurzeln hat und seit Jahrzehnten in Deutschland lebt, ihre Gäste auf Hebräisch. Sie berichtet vom jüdischen Neujahrsfest, das im Herbst stattfindet, von den Menschen, die in dieser Zeit Rückschau auf ihr Leben halten. Sie erzählt von Beduinen, deren Geschichten sie inspirierten, sie denkt an ihren persischen Großvater, der ihr ein Vorbild war, der ein großartiger Erzähler gewesen sei und für ein Märchen oft eine ganze Woche lang brauchte.

Nun, so lange dauert es bei Revital Herzog an diesem Abend nicht, aber sie nimmt sich dennoch Zeit für ihre Geschichten über Juden, Christen, Muslime, deren gemeinsame menschliche Stärken und Schwächen sie aufzeigt. Sie beachtet dabei ein wichtiges Motto des Orients: um zu überleben, braucht man Humor, muss man lachen können.

Zwei Pilger sind auf dem Weg nach Mekka, sehen nachts den Sternenhimmel. Der eine beginnt zu philosophieren über das All, der andere konstatiert trocken, die Sicht sei nur möglich, weil ihnen jemand ihr Übernachtungszelt geklaut hat. Drei Diebe in Persien leeren ein Weinfass mit einem Strohhalm, aber erst der dritte gibt zu, dass dieser verbotene Trank nicht kostbarer Wein, sondern Pferdepisse ist.