Albstadt Von Petrus und Paulus

Albstadt-Tailfingen. Auf die Spuren von Petrus und Paulus haben sich zehn Männer an einem ökumenischen Männer-Wochenende in Gösslingen bei Rottweil begeben. Schon in der Vorstellrunde spielten die beiden Apostel eine wichtige Rolle: Jeder Anwesende durfte sich ein Bild der beiden Männer aussuchen und sich damit vorstellen.