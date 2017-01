Albstadt Von Kloster und Hölle

Albstadt-Laufen. "Warum Martin Luther ins Kloster ging" heißt es beim Gottesdienst der Winterpredigtreihe über Martin Luther in seiner und in der heutigen Zeit am Sonntag, 8. Januar, ab 9 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum Lautlingen und ab 10 Uhr in der evangelischen Kirche Laufen. Dazu lädt die evangelische Kirchengemeinde Laufen, Lautlingen und Margrethausen ein.