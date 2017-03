Albstadt Von Kässpätzle und König Fußball

Albstadt. Die "Nippon Sport Science University", kurz "Nittaidai" genannt, ist eine der Kaderschmieden des japanischen Sports – zu den Absolventen zählen unter anderem der achtfache Geräteturnweltmeister Kohei Uchimura, der Judoka Toshihiko Koga und Nahomi Kawasumi, die 2011 bei der WM in Deutschland mit der japanischen Fußballnationalmannschaft den Titel holte. An dieser renommierten Sporthochschule studieren Haruka Abe und Kana Takayama, und man sollte annehmen, dass sie sich für den Studentenaustausch das Sportinstitut einer einschlägig bekannten deutschen Universität aussuchen würden. Aber nein, Haruka und Kana haben Albstadt und die Tailfinger Landessportschule gewählt – und es noch keinen Augenblick bereut.

Ganz von ungefähr kommt ihre Wahl natürlich nicht – die "Japanese Connection" des Ebinger TSV-Urgesteins Werner Fischer war in der Vergangenheit schon für die eine oder andere spektakuläre Koproduktion gut; man denke nur an die Turn-Gala mit Fabian Hambüchen und japanischen Spitzenturnern. Auch der Austausch zwischen Albstadt und Japan ist kein absolutes Novum mehr, sondern geht bereits in die zweite Runde: Im vergangenen Jahr waren zwei Albstädter Sportlerinnen, nämlich Sophia Kistermann und Anna Kurz, in Tokio und brachten von dort neben mehreren Kimonos einschlägige Erfahrungen mit japanischer Lebensart und japanischer Sportpädagogik mit zurück.

Jetzt wird ihr Gastspiel erwidert. Das Programm, das Landessportschulchef Uli Bock und Vera Mebold von der Stadtverwaltung, die Gastgeber der beiden Studentinnen, vorbereitet haben, ist recht kompakt: Eine Woche lang haben sie den Sportbetrieb in der Landessportschule kennengelernt, eine weitere Woche am Gymnasium Ebingen hospitiert und einen Eindruck vom deutschen Schulsport gewonnen. Indes weiß von deutscher Körperertüchtigung nichts, wer die Vereine nicht kennt, und so haben Haruka und Kana auch in die Programme von des TSV und der DjK in Ebingen sowie des TV Truchtelfingen hineingeschnuppert. Streng genommen "fachfremd", denn Harukas Spezialdisziplin ist Schwimmen, und Kana spielt Lacrosse, eine Art Hockey indianischen Ursprungs, das in Kanada zweiter Nationalsport neben Eishockey, in Deutschland aber noch ziemlich unbekannt ist.