Albstadt Von Jakobspilgern auf der Zollernalb

Je weiter man vom Zielort Santiago de Compostela entfernt ist, umso zahlreicher, verschlungener und verborgener sind die Jakobswege. Zu deren Rekonstruktion bedarf es eines genauen Hinaufschauens, um Hinweise auf den Jakobskult zu entdecken. Auch in Süddeutschland – darunter auf der Zollernalb – verläuft ein Netz von historischen Pilgerrouten. Die erste führt über den Anstieg des Albtraufs von Balingen über Nusplingen nach Beuron. Der zweite Pilgerweg, der Hohenzollerische Jakobsweg, führt von Rottenburg zur Hohenzollernstadt Hechingen und weiter durch romantische Täler über Burladingen, Veringendorf, Sigmaringen und Meßkirch nach Pfullendorf. Beide Zweige treffen sich in Meßkirch. Von Meßkirch respektive dem Kloster Wald führt die eine Route über Überlingen und die andere direkt in die Bischofsstadt Konstanz, die historischer Sammlungs- und Aufbruchsort vieler süddeutscher Pilger war. In seinem Bildervortrag legt der Kulturwissenschaftler Wolfgang W. Meyer aus Starzeln seinen Schwerpunkt auf den Hohenzollerischen Jakobsweg bis nach Einsiedeln. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Elena Seeger und ihren Freunden mit eigenen Liedern in Mundart.