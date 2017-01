Albstadt Von Heinrich VIII. bis hin zu Queen

Albstadt-Ebingen. Wie effektvoll die Kombination sein kann, zeigte sich gleich im Auftaktstück, dem "Feierlichen Einzug der Ritter des Johanniter-Ordens" von Richard Strauss. Prunk und Pathos der dynamisch-fein abgestimmten Bläserklänge kontrastierten mit Melancholie und Tiefe des spätromantischen Orgelsatzes. Die Inspiration zum Einsatz des sakralen Instruments schlechthin in einem Stück Profanmusik dürfte Strauss Max Reger verdanken.

Anschließend blätterte "Brassilibitum", geleitet von Thomas Michelfeit und auf der Orgel begleitet von Hans-Peter Merz, in einem farbenfrohen musikalischen Bilderbogen, in dem Sinfonik mit festlichen Weihnachtsweisen und modernem Brass-Sound wechselte.

Georg Friedrich Händels schwungvoller "Einzug der Königin von Saba" geriet dank dem atemberaubend rasanten und virtuosen Spiel der Bläser zum Ohrenschmaus; ihm folgte das dreistimmige Renaissance-Madrigal "Pastime with Good Company", das dem englischen König Heinrich VIII. zugeschrieben wird. Der Begründer der anglikanischen Konfession, der zwei seiner sechs Gemahlinnen exekutieren ließ, war nicht nur ein Wüterich in Sachen Ehe, sondern auch ein hochkultivierter Lebemann, der sich aufs Dichten wie aufs Komponieren verstand. In der Interpretation von "Brasslibitum" verband sich der leichtfüßige, tänzerische Rhythmus mit einem opulenten Bläserklang.