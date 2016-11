Albstadt Von einem Leben im Schatten

Jedem, der Gunter Haugs anschaulichen Zusammenfassungen aufmerksam lauschte, offenbarte sich Johannas ganzes Dilemma: Einmal Dienstmagd, immer Dienstmagd, verurteilt zu einem Leben im Schatten. Irgendwann sieht Johanna wie viele ihrer Zeitgenossen nur eine Möglichkeit: Auswandern nach Amerika. Haugs Buch verlangt dem Leser bis dorthin schon manches ab an Empathie für die Akteurin. An dieser Stelle drängen sich zudem Fragen auf: Wo sind die Parallelen zur gegenwärtigen Flüchtlingswelle? Was macht eigentlich den Unterschied aus? "Damals waren es unsere Vorfahren, heute sind es Menschen aus dem Nahen Osten", konstatierte Gunter Haug, der seinen Roman zu einer Zeit verfasst hat, in der Tausende in Schlauchbooten auf dem Meer in eine ungewisse Zukunft trieben, oft genug auch in den Tod.

Wollen? Davon kann keine Rede sein!

Johanna Schober, dem Aschenputtel seines Werkes, gelingt die Flucht. Verdreckt und völlig erschöpft trifft sie in Bremerhaven ein. Zehntausend Menschen sind dort bereits gestrandet, der Zustrom hört nicht auf. Der Hunger, die materielle Not zwingt die Menschen zu diesem Schritt. Wollen? Von Wollen kann keine Rede sein.

Ein lukratives, ausbeuterisches Geschäft war der Massenexodus auch damals: Erst nach hartem Kampf darf Johanna auf eines der Schiffe, übersteht die Überfahrt und betritt die Neue Welt in der Südstaatenmetropole Charleston – eine Welt, in der sie glaubt, ihr Glück zu finden.

Doch erneut schlägt das Schicksal erbarmungslos zu: Sie erlebt die Gräueltaten der Sklaverei, gerät in die Wirren des Bürgerkriegs. Wieder bleibt ihr am Ende nur die Asche ihrer erschütterten Seele, in der jetzt auch noch das Heimweh bohrt. Die Protagonistin scheint gefangen zu sein in ihrer Opferrolle und den widrigen Umständen ihrer Zeit.

Am Schluss seiner Ausführungen zeichnet der Autor Johanna als eine gebrochene Figur in einer ausweglosen Situation. Wird, kann sie in die Heimat zurückkehren? Schafft sie es oder schafft sie es nicht? Die Antwort wartet im Buch.

Das Buch: Haug, Gunter: "Margrets Schwester: auf der Suche nach einem glücklichen Leben", Landhege Verlag 2016, 416 Seiten gebunden, ISBN: 978-3943066401, 19,90 Euro.