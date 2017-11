Albstadt Von Eichhörnchen und Räubern

Inga Brocks Erstlingswerk "Unklare Verhältnisse" ist ein Relikt ihrer Arbeit als Zeitungsredakteurin. Zuvor hatte sie als Zahnarzthelferin gearbeitet, wollte – im Freundeskreis wimmelte es von Akademikern – aber noch ein Abitur draufsatteln. Derzeit arbeitet die bekennende Eichhörnchenliebhaberin als freie Texterin und Fotografin, und für ihr nächstes Buch liegt bereits eine Eichhörnchengeschichte in der Schublade.

Bücher, die sie selbst gelesen hat, beurteilt Inga Brock nach der Anzahl der Ecken, die sie umgeknickt hat, wozu erstaunliche Aussagen, Sätze oder Redewendungen sie veranlassen. Außerdem habe sie den Spaß und die Freude am Vorlesen entdeckt, berichtet die Badenerin, die mit ihren vielfältigen Kurzgeschichten ihren Lesern ein großes Repertoire aus der Gefühlswelt anbietet, so dass sich jeder – je nach Gefühlszustand – die Geschichten aussuchen kann, die er gerade braucht. Freude, Sehnsucht, Kummer, Hoffnung – jede Stimmung, jeder Affekt kommen zu ihrem Recht.

Was trieb die Autorin in ihrem ersten Buch um? Es war die Beobachtung, dass viele Menschen ihr Leben nicht meistern und sich darin verheddern. Sie möchte Menschen berühren, damit sie bei allem, was misslich erscheint, das Schöne nicht übersehen. Um zu schreiben, braucht sie selbst gelegentlich – Leerlauf und manchmal auch Traurigkeit. Und tatsächlich verblüffte es die Zuhörer, wie selbst in tiefster Tristesse und Hoffnungslosigkeit Funken von Humor und Witz das Leben der Protagonisten erhellen.