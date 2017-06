Albstadt Von diesem Sport profitieren gleich Zwei

Die Hundeführer präsentierten ihre Vierbeiner und deren Können in unterschiedlichsten Kategorien. Nach einer kleinen Gruppenvorführung, bei der vier Hunde mit Herrchen und Frauchen über den Platz liefen und auf Ansage zeigten, dass sie gehorchen und sich vorbildhaft benehmen, folgte das Ringtraining, bei dem ein Hund jeweils mit einem fremden Hundeführer in einem Ring laufen muss und dabei von Kampfrichtern begutachtet wird.

Was den Zuschauern schnell auffiel: Nach den anstrengenden Übungen bekamen die Hunde immer ein Spielzeug, um wieder "herunter zu kommen", wie der stellvertretende Vorsitzende Alexander Schurer erklärte. Eines liegt den Vereinsmitgliedern außerdem am Herzen: die Sicherheit. Man höre oft, dass Hunde geschlagen würden, damit sie die Aufgaben ausführen – dem wiedersprechen die Vereinsmitglieder entschieden und zeigten das in der Königsklasse, in der ein Vierbeiner als Schutzhund agiert. Der Hund wird darauf trainiert, einen "Bösewicht" zu stellen und diesen anzubellen. Zudem lernt er, auf Kommando in einen Polsterarm zu beißen. Diese Hunde freilich lassen sich auch gerne streicheln – wie alle anderen. Deshalb sei es so wichtig, sie ganz auszubilden, was laut Schurer bis zu drei Jahren dauert.

Trotz des Namens sind keineswegs nur Schäferhunde im Tailfinger Verein zu finden: Alexander Schurer betonte, dass auch andere Hunde gerne gesehen seien. Er selbst habe einen Labrador, aber auch Mischlinge gebe es im Verein. Und weil dieser tolle Sport immer weniger geschätzt werde, freuten sich die Vereinsmitglieder immer über Zuwachs. Bei Kaffee, Kuchen und kalten Getränken schauten sich die Zuschauer interessiert die Übungen mit Hindernissen an, bei denen die Hunde über eine kleine Wand springen oder über ein Dreieck klettern mussten. Auch die Gesundheit der Tiere steht im Vordergrund: Eine Hundeführerin erzählte, dass sie erst vor kurzem eine vierstellige Summe für Zahnersatz ausgegeben habe – nicht für sich selbst, sondern für ihren dreijährigen Schäferhund. Wer mit seinem Vierbeiner im Verein für Deutsche Schäferhunde mittrainieren möchte, ist an Mittwoch- und Samstag-Abenden willkommen. Das Vereinsgelände befindet sich neben der Neuweiler Straße auf der südlichen Seite, kurz vor dem Gasthaus Rad.