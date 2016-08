Albstadt Von der Weisheit wunderbarer Kinder

Paulus freilich ist es schlimmer ergangen, wie Birgit Bech zu berichten weiß: Blind sei er geworden, und Christus habe ihn wieder sehend gemacht. Was als "Damaskuserlebnis" bekannt ist, habe das ganze Leben des einstigen Verfolgers der Christen verändert, macht Birgit Bech deutlich und geht auf die Situationen ein, die jeder erleben könne: vor den Scherben seines Lebens zu stehen und ganz neu anfangen zu müssen. "Wem ist schon mal etwas runtergefallen, so dass alles voller Scherben war?", fragt sie die Kinder. So gut wie fast alle heben die Hand. Doch die Diakonin ermutigt die Kinder, sich geführt und geleitet zu wissen: "Wer sich auf Gott verlässt..." – das nächste Lied passt perfekt.

Gruppe eins, die Ältesten, werden im nächsten Jahr höchstens als "Jumis" dabei sein, und sie verabschieden sich mit Fürbitten, die manche der Erwachsenen – viele Eltern und Großeltern sind zum Gottesdienst gekommen – sprachlos gemacht haben dürften: vor Respekt. Die Jugendlichen beten um ein Ende des Krieges in Syrien, für die Opfer des Erdbebens in Italien, die von der Hungersnot betroffenen Kinder in Nigeria und die beiden Kinder, die beim Unfall am Vorabend in Lautlingen so schwer verletzt worden sind. Damit zeigen sie nicht nur ihr großes Herz, sondern auch, dass sie bestens informiert sind über die Welt, in der sie leben.

Und sie beten für die "Lösung von Konflikten rassistischen Ursprungs", dafür, "dass Homosexualität von der Gesellschaft akzeptiert wird" und "dass die reichen Menschen lernen, ihren Wohlstand zu teilen". Typen wie Donald Trump könnten viel von Waldheim-Kindern lernen.

Während das Opfer des Gottesdienstes gestern an die Initiative "wünschdirwas e.V." ging, die schwer kranken Kindern Herzenswünsche erfüllt, spendeten die Waldheim-Kinder in diesem Jahr ihre Kronkorken: Aus dem Verkaufserlös des Metalls werden Krankenversicherungen für Kinder in Ghana finanziert. Für 15 000 Kronkorken kann ein Kind krankenversichert werden. Infos zur Initiative erhalten Interessierte unter www.kronkorken-helfen.com.